مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من محامي إمام عاشور على حكم براءة لاعب الأهلي

06:47 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 30 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    اللاعب إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    لاعب الأهلي إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع إسلام سعد وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع تامر حسني
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته على هامش الحفل
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع مصمم الأزياء إسلام سعد
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1) (1)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1) (2)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 30 صورة
    زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 30 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته 3
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته 1
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته ياسمين حافظ
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت اليوم السبت 19 أكتوبر، براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول تجاري بالشيخ زايد.

وعلق محامي إمام عاشور، محمد عثمان، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك": "الحمدلله براءة امام عاشور".

وشهدت قائمة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات، تواجد إمام عاشور، مع وصول البعثة أول أمس الخميس.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الأحد، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

اقرأ أيضًا:

أمير مرتضى منصور يحضر حفل خطوبة ابنة عدلي القيعي (صور)

قبل انطلاق السوبر المصري.. 30 صورة لحكايات حب لنجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم (صور وفيديو)

إمام عاشور براءة إمام عاشور الأهلي قصة إمام عاشور كأس السوبر المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جوزيه جوميز يكشف موقف دونجا من مباراة بيراميدز ويتحدث عن عودة فتوح

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو