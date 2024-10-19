أول تعليق من محامي إمام عاشور على حكم براءة لاعب الأهلي

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

شهدت اليوم السبت 19 أكتوبر، براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول تجاري بالشيخ زايد.

وعلق محامي إمام عاشور، محمد عثمان، عبر حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك": "الحمدلله براءة امام عاشور".

وشهدت قائمة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات، تواجد إمام عاشور، مع وصول البعثة أول أمس الخميس.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الأحد، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

اقرأ أيضًا:

أمير مرتضى منصور يحضر حفل خطوبة ابنة عدلي القيعي (صور)

قبل انطلاق السوبر المصري.. 30 صورة لحكايات حب لنجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم (صور وفيديو)