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أمير مرتضى منصور يحضر حفل خطوبة ابنة عدلي القيعي (صور)

06:30 م السبت 19 أكتوبر 2024
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  • عرض 23 صورة
    أمير مرتضى منصور من حفل خطوبة ابنه عدلي القيعي (6)
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    أمير مرتضى منصور من حفل خطوبة ابنه عدلي القيعي (2)
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    أمير مرتضى منصور من حفل خطوبة ابنه عدلي القيعي (3)
  • عرض 23 صورة
    أمير مرتضى منصور من حفل خطوبة ابنه عدلي القيعي (5)
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    أمير مرتضى منصور من حفل خطوبة ابنه عدلي القيعي (1)_
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    خطوبة منة عدلي القيعي (4)
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كتب - محمد القرش:

احتفلت ابنة رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي السابق، عدلي القيعي، بحفل خطوبتها أمس الجمعة 18 أكتوبر.

وشهد حفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصحاب المقربين، حضور أمير مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك السابق.

يُذكر أن أمير مرتضى منصورسبق له أن كان مديرا للكرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

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عدلي القيعي حفل خطوبة ابنة عدلي القيعي منة عدلي القيعي الزمالك الأهلي
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