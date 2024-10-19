أمير مرتضى منصور يحضر حفل خطوبة ابنة عدلي القيعي (صور)

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

احتفلت ابنة رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي السابق، عدلي القيعي، بحفل خطوبتها أمس الجمعة 18 أكتوبر.

وشهد حفل الخطوبة الذي اقتصر على الأهل والأصحاب المقربين، حضور أمير مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك السابق.

يُذكر أن أمير مرتضى منصورسبق له أن كان مديرا للكرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

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