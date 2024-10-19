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مباريات الأهلي والزمالك.. تعرف على قرعة بطولة كأس الرابطة 2024/25

05:54 م السبت 19 أكتوبر 2024
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    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
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    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
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    قرعة الدوري المصري
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    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 19 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
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كتب - محمد القرش:

أقيمت قرعة كأس الرابطة المصرية موسم 2024/25 اليوم السبت، في مشروع الهدف بمحافظة السادس من أكتوبر.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي مع نادي إنبي في المجموعة الثالثة، بينما جاء الزمالك في مجموعة بها سموحة ومودرن سبورت.

قرعة كأس الرابطة 2024/25

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجيت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا كليوباترا- زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز - الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

مباريات الجولة الأولى

الأهلي ضد إنبي

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي

حرس الحدود ضد الإسماعيلي

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري

فاركو ضد طلائع الجيش

غزل المحلة ضد زد

مودرن سبورت ضد بتروجيت

الجونة ضد سموحة

مباريات الجولة الثانية

البنك الأهلي ضد غزل المحلة

سموحة ضد بتروجيت

المصري ضد زد

الزمالك والجونة

مباريات الجولة الثالثة

طلائع الجيش ضد الأهلي

البنك الأهلي ضد المصري

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود

إنبي ضد فاركو

مودرن سبورت ضد سموحة

بتروجيت ضد الزمالك

الإسماعيلي ضد بيراميدز

مباريات الجولة الرابعة

زد ضد البنك الأهلي

المصري ضد سيراميكا كليوباترا

بتروجيت ضد الجونة

الزمالك ضد مودرن سبورت

مباريات الجولة الخامسة

الأهلي ضد فاركو

حرس الحدود ضد بيراميدز

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

طلائع الجيش ضد إنبي

سموحة ضد الزمالك

الجونة ضد مودرن سبورت

زد ضد سيراميكا كليوباترا

غزل المحلة ضد المصري

قرعة كأس الرباطة المصرية

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