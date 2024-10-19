تغطية خاصة.. مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بالموسم الجديد 2024/25.. ونظام الدوري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

متابعة ـ مصطفى الجريتلي وهند عواد:

أُقيمت عصر اليوم السبت مراسم قرعة الموسم الجديد لبطولة الدوري 2024/2025 التي أجراها شركة ألمانية.

ويستعرض مصراوي أبرز نتائج القرعة:

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على ملعب الأحمر.. تفاصيل مباراة الأهلي وبيراميدز بالموسم الجديد 2024-25

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