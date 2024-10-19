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"ياريت الموضوع يتقفل".. الشناوي يعلق على التدوير بينه وبين شوبير

05:15 م السبت 19 أكتوبر 2024
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    خالد مرتجي والشناوي
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    الشناوي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    محمد الشناوي
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 8 صورة
    محمد الشناوي
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كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السوبر المصري للأندية الأبطال، والاختيار بينه وبين مصطفى شوبير لحراسة المرمى غدا في لقاء سيراميكا كليوباترا.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشكر مجلس أبوظبي على الاستضافة، العام الثاني على التوالي نكون هنا في السوبر المصري، لدينا مباراة قوية غدا، وإن شاء الله نكون موفقين وحضرنا للمباراة بشكل جيد".

وعن التبديل بينه وبين شوبير، أضاف: "تحدثنا في هذا الموضوع من قبل، في نهائي أفريقيا كنت موجودا "وياريت الموضوع يتقفل"، أخر شيء سأقوله "وميبقاش في كلام تاني"، في الأول والآخر نحن في الأهلي أي 11 لاعبا في الملعب كلنا سنكون داعمين له، وكولر تحدث من قبل ويوجد تفاهم بيني وبين إخواتي، شوبير عمل مباريات جيدة في أفريقيا والدوري".

وأردف: "مصطفى أخي الصغير ويجب أن أسانده وأي لاعب مصطفى أو حمزة، سيكون في الملعب، كلنا خلفه، ومن يلعب أو لا يلعب المدرب سيحدد ولدينا نظام".

وأتم تصريحاته: "سعداء أننا هنا "الإمارات وشها حلو علينا"، حصلنا على أكثر من بطولة هنا، على نفس ملعب غدا وملعب النهائي، واللاعبين سعداء بوجود الجماهير والتنظيم".

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محمد الشناوي النادي الأهلي مصطفى شوبير سيراميكا كليوباترا موعد مباراه الاهلي وسيراميكا
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