"مشكلة الدوليين ومشاركة شوبير ورفض وعد الجماهير".. أبرز تصريحات مارسيل كولر قبل مباراة سيراميكا

كتبت-هند عواد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن المشاركة في السوبر المصري للأبطال، ورفض وعد الجماهير بالفوز بالبطولة لسبب معين.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نصف النهائي: "سعداء جدا بوجودنا هنا في أبوظبي، الفريق خاض تدريب أمس وبعد المؤتمر سنخوض تمرين آخر، وسعيد بالملعب الذي نتدرب عليه ممتاز جدا ويساعدنا، غدا مباراة سيراميكا وغير متأكد بالسماح للجماهير أن تملأ الاستاد، لكن بالنسبة لي واللاعبين الجماهير مهمة جدا، وجودهم يمنح اللاعبين الدافع لمواصلة وتحقيق الفوز".

وأضاف عن مشاركة شوبير بدلا من الشناوي: "لن أسرب لك التشكيل الذي سيلعب غدا، وتدربنا من غير الدوليين من فترة، لأنهم كانوا مع المنتخب في موريتانيا والسفر ومدة الطيران كبيرة جدا، وسعيدين لعودتهم لنا، و تدربوا معنا مرتين، وبالنسبة لي هناك صعوبة في التأكد من جاهزيتهم بدنيا ونفسيا وهذه مشكلة بالنسبة لي يجب التأكد من جاهزيتهم".

وأردف: "بعد مباراة السوبر كان لدينا إجازة والدوليين أيضا حصلوا على إجازة للانضمام للمنتخب، في هذه الفترة لعبنا مباراة ودية وأخرى داخلية، غدا سنرى المستوى الذي نتج عن التدريبات والمباريات في هذه المباريات، وغدا مباراة كبيرة، وأي مدرب لا يمكنه أن يقول إنه سيفوز في كل مباراة، لكننا في الأهلي نحاول بأقصى جهد الفوز في كل مباراة لإسعاد الجماهير، اللاعبين يبذلون كل الجهد في التدريبات".

وواصل رافضا وعد الجماهير بالفوز: "طوال مسيرتي كلاعب أو مدرب لا أحب أن أعطي وعود لأنني عندما أفعل ذلك، يمكن أن يكون هناك عوامل خارجية تؤثر على وفائي بهذه الوعود، وأقول إننا نريد وهدفنا أن يقف الفريق مرة أخرى على رجله بعد السوبر الأفريقي، الذي لم نكن موفقين في المباراة السابقة كانت كأس وغداً أيضا".

وأتم تصريحاته: "اللاعبون يعرفون جيدا هذا الأمر، وهدفنا أن نوصلهم وأن يكون لديهم القناعة الكاملة أن الأداء الجماعي سيوصلنا للفوز، إنما الأداء الفردي يبعدنا عن هدفنا، الجودة والخبرة التي يمتلكها الفريق، تساعدنا على الفوز بالبطولة".

اقرأ أيضًا:

9 أندية تتنافس على اللقب.. تعرف على النظام الجديد للدوري المصري (فيديو)