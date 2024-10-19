الأبيض الضيف.. تفاصيل وملعب مباراة الزمالك وبيراميدز بالموسم الجديد 2024-25

كتبت-هند عواد:

أقيمت قرعة الدوري المصري 2024-25، في الثالثة عصر اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في منطقة السادس من أكتوبر.

وأسفرت قرعة الدوري المصري بنظامه الجديد موسم 2024-25، عن مواجهة الزمالك وبيراميدز في الجولة الحادية عشر على ملعب ستاد 30 يونيو، وإذا التقى الثنائي في الدور الثاني يكون اللقاء على ملعب الأبيض.

وتقام بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد، بنظام الدور الواحد في 17 جولة، ومع نهاية الدور، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، اللقب والبقاء، ويتنافس أول 9 فرق على اللقب، فيما يلعب الـ9 فرق الأواخر لتحديد مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين.

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