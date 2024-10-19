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على ملعب الأحمر.. تفاصيل مباراة الأهلي وبيراميدز بالموسم الجديد 2024-25

04:12 م السبت 19 أكتوبر 2024
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  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
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    قرعة نظام الدوري الجديد
  • عرض 45 صورة
    قرعة نظام الدوري الجديد
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
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كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة الدوري المصري بنظامه الجديد موسم 2024-25، عن مواجهة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من المسابقة.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري 2024-2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتقام بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد، بنظام الدور الواحد في 17 جولة، ومع نهاية الدور، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، اللقب والبقاء، ويتنافس أول 9 فرق على اللقب، فيما يلعب الـ9 فرق الأواخر لتحديد مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين.

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قرعة الدوري المصري مباراة الأهلي وبيراميدز مسابقة الدوري المصري ستاد القاهرة الدولي
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