تعرف على مباريات الزمالك بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 وملاعبها

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2024/2025 بنظامه الجديد عن مباريات الزمالك بالدور الأول من المسابقة والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وأوضحت رابطة الأندية المصرية عبر مقطع فيديو نشرته اليوم السبت عبر حساباتها بمواقع التواصل أن النظام الجديد لبطولة الدوري المصري، سيكون بمواجهة الفرق بعضها البعض في دور واحد، مكون من 17 جولة.

ومع نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، مجموعة اللقب ومجموعة البقاء، ويتنافس أول 9 فرق لتحديد بطل الدوري (ويكون استكمالا على عدد النقاط)، على أن يهبط فريقين بنهاية الموسم.

وجاءت مباريات الزمالك في الموسم الجديد:

الجولة الأولى: الزمالك vs البنك الأهلي - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة الثانية: سموحة vs الزمالك - ملعب المباراة: برج العرب

الجولة الثالثة: الزمالك vs المصري - ملعب المباراة: برج العرب

الجولة الرابعة: غزل المحلة vs الزمالك - ملعب المباراة: غزل المحلة

الجولة الخامسة: الزمالك vs سيراميكا كليوباترا - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة السادسة: طلائع الجيش vs الزمالك - ملعب المباراة: الكلية الحربية

الجولة السابعة: الزمالك vs الاتحاد - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة الثامنة: الزمالك vs حرس الحدود - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة التاسعة: مودرن سبورت vs الزمالك - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة العاشرة: الزمالك vs الجونة - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة 11: بيراميدز vs الزمالك - ملعب المباراة: ستاد 30 يونيو

الجولة 12: الزمالك vs الإسماعيلي - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة 13:فاركو vs الزمالك - ملعب المباراة: برج العرب

الجولة14: الزمالك vs بتروجت - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة 15: الأهلي vs الزمالك - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة 16: الزمالك vs زد - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة 17: إنبي vs الزمالك - ملعب المباراة: المقاولون العرب

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