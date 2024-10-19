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ليست في البداية.. تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك بالموسم الجديد 2024-25 وملعب اللقاء

03:57 م السبت 19 أكتوبر 2024
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  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
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    قرعة نظام الدوري الجديد
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    قرعة نظام الدوري الجديد
  • عرض 45 صورة
    قرعة نظام الدوري الجديد
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
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كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة الدوري المصري موسم 2024-2025، بنظامه الجديد، التقاء الأهلي والزمالك، في الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي (ملعب الأهلي)، وفي حالة التقاء الفريقين في الدور الثاني من الدوري، تقام المباراة على ملعب الزمالك.

وانطلقت مراسم قرعة الدوري المصري موسم 2024-2025، في الثالثة عصر اليوم، ويكون النظام الجديد بمواجهة الفرق لبعضها البعض في 17 جولة من دور واحد فقط، ومع نهايته، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة اللقب ومجموعة البقاء.

وبعد التقسيم يتنافس أول 9 فرق على اللقب، فيما يلعب الـ9 فرق الأواخر لتحديد مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين.

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مباراة الأهلي والزمالك قرعة الدوري المصري الدوري المصري الأهلي والزمالك ملعب مباراة الأهلي والزمالك
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