ليست في البداية.. تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك بالموسم الجديد 2024-25 وملعب اللقاء

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة الدوري المصري موسم 2024-2025، بنظامه الجديد، التقاء الأهلي والزمالك، في الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي (ملعب الأهلي)، وفي حالة التقاء الفريقين في الدور الثاني من الدوري، تقام المباراة على ملعب الزمالك.

وانطلقت مراسم قرعة الدوري المصري موسم 2024-2025، في الثالثة عصر اليوم، ويكون النظام الجديد بمواجهة الفرق لبعضها البعض في 17 جولة من دور واحد فقط، ومع نهايته، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة اللقب ومجموعة البقاء.

وبعد التقسيم يتنافس أول 9 فرق على اللقب، فيما يلعب الـ9 فرق الأواخر لتحديد مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين.

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