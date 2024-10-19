رسميًا.. أحمد دياب يُعلن موعد نهاية الموسم الجديد للدوري المصري 2024/2025

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية موعد نهاية المنافسات التي تخضع لإشراف الرابطة في الموسم الجديد 2024/2025.

وأشار دياب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان قرعة النظام الجديد للدوري المصري، اليوم السبت، إلى أن الموسم الجديد من الدوري سينتهي يوم 30 مايو المقبل.

وأوضح رئيس رابطة الأندية أن منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس الرابطة ستنتهي يوم 10 يونيو المقبل.

يذكر أن فريق الأهلي قد توّج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، فيما هبطت أندية: بلدية المحلة، المقاولون العرب والداخلية، فيما توّج سراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة.

اقرأ أيضًا:

تعديل في عدد الأندية التي ستهبط من الدوري الممتاز بالموسم المقبل

9 أندية تتنافس على اللقب.. تعرف على النظام الجديد للدوري المصري (فيديو)