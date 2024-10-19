مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

بلال علام يعلن التعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز

03:38 م السبت 19 أكتوبر 2024

المعلق المصري بلال أحمد علام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن المعلق المصري بلال أحمد علام، التعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويلتقي الزمالك بيراميدز، في الرابعة وخمس دقائق مساء غدا الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وكتب علام عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "من إمارات الخير، الأحد القادم، موعدي معكم عبر قنوات أبوظبي، معلقاً و واصفاً لنصف نهائي السوبر المصري في مواجهة الزمالك و بيراميدز، مشاهدة ممتعة للجميع".

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز على القنوات التالية، أبوظبي الرياضية، أون تايم سبورتس، إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2.

اقرأ أيضًا:

9 أندية تتنافس على اللقب.. تعرف على النظام الجديد للدوري المصري (فيديو)

بلال أحمد علام مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي كأس السوبر المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رسميًا.. أحمد دياب يُعلن موعد نهاية الدوري المصري في الموسم الجديد 2024/2025

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو