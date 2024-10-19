بلال علام يعلن التعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز

كتبت-هند عواد:

أعلن المعلق المصري بلال أحمد علام، التعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويلتقي الزمالك بيراميدز، في الرابعة وخمس دقائق مساء غدا الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وكتب علام عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "من إمارات الخير، الأحد القادم، موعدي معكم عبر قنوات أبوظبي، معلقاً و واصفاً لنصف نهائي السوبر المصري في مواجهة الزمالك و بيراميدز، مشاهدة ممتعة للجميع".

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز على القنوات التالية، أبوظبي الرياضية، أون تايم سبورتس، إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2.

من إمارات الخير

الأحد القادم .. موعدي معكم عبر @ADSportsTV

معلقاً و واصفاً لنصف نهائي السوبر المصري في مواجهة الزمالك و بيراميدز



مشاهدة ممتعه للجميع 🤲🏻🔥 pic.twitter.com/NA1M7m91wP — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) October 18, 2024

اقرأ أيضًا:

9 أندية تتنافس على اللقب.. تعرف على النظام الجديد للدوري المصري (فيديو)