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"أجواء ودية".. لاعبو الزمالك وبيراميدز يتقابلون قبل ساعات من مباراتهم في كأس السوبر المصري (صور)

03:24 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لاعبو بيراميدز والزمالك يتقابلون على هامش تدريباتهم بالإمارات
  • عرض 6 صورة
    لاعبو بيراميدز والزمالك يتقابلون على هامش تدريباتهم بالإمارات
  • عرض 6 صورة
    لاعبو بيراميدز والزمالك يتقابلون على هامش تدريباتهم بالإمارات
  • عرض 6 صورة
    لاعبو بيراميدز والزمالك يتقابلون على هامش تدريباتهم بالإمارات
  • عرض 6 صورة
    لاعبو بيراميدز والزمالك يتقابلون على هامش تدريباتهم بالإمارات
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القاهرة ـ مصراوي:

التقى لاعبو الزمالك وبيراميدز على هامش الحصة التدريبية لهم مساء يوم أمس الجمعة على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، قبل مباراتهما المرتقبة في افتتاح بطولة كأس السوبر المصري.

وظهر اللاعبون في أجواء ودية؛ إذ حرصوا على مصافحة بعضهم البعض ودخلوا في وصلات مزاح بينهم.

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز عند 04:05 عصر يوم غد الأحد بافتتاح منافسات السوبر المصري.

ويُشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للكأس بينما يُشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورت وقنوات أبوظبي الرياضية.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في دور النهائي بالفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستُقام عند الثامنة من مساء الأحد ذاته.

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