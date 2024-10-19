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الزمالك يحصد برونزية بطولة إفريقيا لليد

02:21 م السبت 19 أكتوبر 2024

يد الزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد فريق الزمالك الميدالية البرونزية ببطولة إفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على نظيره منتدى درب السلطان المغربي.

وفاز الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت بنتيجة 35-25 بعدما أنهى الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 18-15.

وكان الزمالك قد خسر باللحظات الأخيرة على يد نظيره الأهلي بنتيجة 26-25 خلال مباراة دور نصف النهائي التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

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