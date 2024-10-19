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9 أندية تتنافس على اللقب.. تعرف على النظام الجديد للدوري المصري (فيديو)

01:18 م السبت 19 أكتوبر 2024

نظام قرعة الدوري المصري بالموسم الجديد 2024/25

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كتبت-هند عواد:

تقام قرعة الدوري المصري موسم 2024-2025، في الثالثة عصر اليوم السبت، بمقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر.

وكشف الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية على موقع التغريدات "إكس"، النظام الجديد لبطولة الدوري المصري، إذ تواجه الفرق بعضها البعض في دور واحد، مكون من 17 جولة.

ومع نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، مجموعة اللقب ومجموعة البقاء، ويتنافس أول 9 فرق لتحديد بطل الدوري (ويكون استكمالا على عدد النقاط).

فيما يلعب الـ9 فرق الأواخر لتحديد مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين، ويهبط فريقين بدلا من 3 في نهاية الموسم.

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