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"المواعيد والقنوات الناقلة والجوائز المالية".. كل ما تريد معرفته عن مباريات كأس السوبر المصري

12:59 م السبت 19 أكتوبر 2024
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    سيراميكا كليوباترا والأهلي
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    سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي
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    الزمالك يتعادل مع بيراميدز (1)
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    الزمالك بيراميدز مصطفى شلبي
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    الأهلي والزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الزمالك والأهلي
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القاهرة ـ مصراوي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري التي ستُقام بدولة الإمارات.

ويُشارك في البطولة كل من: الأهلي بصفته بطلاً للدوري، بيراميدز بصفته بطلاً للكأس، سيراميكا كليوباترا بصفته بطلاً لكأس الرابطة والزمالك بدعوة البطاقة الذهبية.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

دور نصف النهائي

الأحد 20 أكتوبر

04:05 ـ الزمالك vs بيراميدز - القناة الناقلة: أون تايم سبورت وقنوات أبوظبي الرياضية.

08:00 ـ الأهلي vs سيراميكا كليوباترا - القناة الناقلة: أون تايم سبورت وقنوات أبوظبي الرياضية.

النهائي

الخميس 24 أكتوبر

08:00 ـ الفائز من (الزمالك vs بيراميدز) vs (الأهلي vs سيراميكا كليوباترا ) - القناة الناقلة: أون تايم سبورت وقنوات أبوظبي الرياضية.

الجوائز المالية لبطولة السوبر المصري:

ويحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار.

وعلى الجانب الآخر يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مبلغ 75 ألف دولار فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.

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