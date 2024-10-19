مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

بالمساحة؟.. إكرامي يعلق على جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية"

12:54 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إكرامي الشحات
  • عرض 4 صورة
    إكرامي الشحات
  • عرض 4 صورة
    إكرامي الشحات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق، على جملة "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر"، التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية.

وكان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، قال في افتتاح المركز الإعلامي بالنادي، إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقال إكرامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "انتوا بتقولوا إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، على أساس إيه هل المساحة؟ هل البطولات؟ هل الألعاب الرياضية؟".

اقرأ أيضًا:

"كولر طلب مغادرته المران".. صدمة للأهلي قبل السوبر المصري

إكرامي الشحات الزمالك أكبر قلعة رياضية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"المواعيد والقنوات الناقلة والجوائز المالية".. كل ما تريد معرفته عن مباريات كأس السوبر المصري

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو