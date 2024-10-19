فنيا وأخلاقيا.. عمر كمال يتحدث عن غياب ثنائي الأهلي

كتبت-هند عواد:

تحدث عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن منافسات بطولة السوبر المصري للأبطال، التي تنطلق يوم غدا الأحد 20 أكتوبر.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر حساب الأهلي على موقع "فيسبوك": "أي فريق نلعب ضده في أي مباراة نذاكره بشكل جيد ونلعب على نقاط ضعفه وقوته، دائما نتدرب ونذاكر تعليمات مارسيل كولر ونتمنى التوفيق من الله وأن نقدم شكل مشرف".

وأضاف: "كولر يتحدث معنا حول أشياء محددة فنية وفي جميع الأوقات، لأننا يجب أن يكون لدينا خلفية عما يريده وما يطلبه في الملعب لأن هذا ما يؤدي إلى المكسب، وأتمنى من الله شفاء محمد هاني وكريم فؤاد لأنهما شخصان لا يمكن أن يتحدث أي شخص عنهما فنيا وأخلاقيا، وغيابهما مؤثر ولكن الفريق مكون من 30 لاعب ولكل واحد دوره ووقته".

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غدا الأحد، في نصف نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

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