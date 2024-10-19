موعد مباراة الزمالك ومنتدى درب السلطان المغربي لتحديد المركز الثالث بأبطال أفريقيا لكرة اليد والقناة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

القاهرة ـ مصراوي:

يستعد فريق كرة اليد بنادي الزمالك لخوض مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من بطولة إفريقيا للأندية أمام منتدى درب السلطان المغربي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الرابعة عصر اليوم السبت بصالة ملعب أومني سبورتس في المغرب.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يوتيوب.

وكان الزمالك قد خسر باللحظات الأخيرة على يد نظيره الأهلي بنتيجة 26-25 خلال مباراة دور نصف النهائي التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

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