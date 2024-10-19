موعد مباراة الأهلي و فلاورز البنيني في نهائي أبطال أفريقيا لكرة اليد والقناة الناقلة

القاهرة ـ مصراوي:

يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لخوض نهائي النسخة الجارية من بطولة إفريقيا للأندية أمام نظيره فلاورز البنيني.

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند التاسعة من مساء اليوم السبت بصالة ملعب أومني سبورتس في المغرب.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يوتيوب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي على حساب نظيره الزمالك بعد الفوز بهدف باللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

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