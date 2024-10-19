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كولر رفضه.. السويحلي الليبي يثير الجدل بشعار الأهلي في إعلان صفقته الجديدة (صور وفيديو)

11:39 ص السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السويحلي الليبي يعلن التعاقد مع لاعب مازيمبي فيلي تراوري3
  • عرض 4 صورة
    السويحلي الليبي يعلن التعاقد مع لاعب مازيمبي فيلي تراوري
  • عرض 4 صورة
    السويحلي الليبي يعلن التعاقد مع لاعب مازيمبي فيلي تراوري2
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كتبت-هند عواد:

أثار نادي السويحلي الليبي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان التعاقد مع المالي فيلي تراوري لاعب مازيمبي الكونغولي.

ونشر الحساب الرسمي للسويحلي الليبي على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للاعب وهو يجلس على كرسي مرتديا قناعا، ويتلقى رسائل على هاتفه مع صورة لشعار الأهلي، كُتب فيها: "نريدك معنا في الأهلي، الاتحاد يرحب بك، الرجاء ينتظرك، الوداد يحتاجك".

وعلق حساب النادي على مقطع الفيديو: "تنافسوا على ضمه من كل البُلدان، شرقاً، وغرباً، وشمالاً، وجنوباً، لكن؛ حين يتدخل السـويحلي، تتغير قواعد اللعبة، الفـيـل تراوري سـويحلاوي".

وكان الإعلامي محمد الليثي قال عبر برنامجه 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم، إن الأهلي تفاوض مع اللاعب، إلا أنه تراجع بسبب رؤية المدير الفني مارسيل كولر الذي رفض الصفقة.

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كولر الأهلي نادي السويحلي الليبي
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