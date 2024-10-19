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"جايلك بالشراب".. موقف طريف بين كهربا ومشجعي الأهلي بالإمارات قبل السوبر المصري (فيديو)

10:40 ص السبت 19 أكتوبر 2024
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    محمود كهربا 1
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    كهربا من مران الأهلي
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    بيرسي وإمام وكهربا من رمان الأهلي
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    كهربا والسولية
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    كهربا وبيرسي تاو من تدريبات
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    محمود كهربا
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    كهربا وحسين الشحات
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    محمود عبد المنعم كهربا
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    محمود كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
  • عرض 19 صورة
    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    كهربا يعود إلى تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي
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    محمود كهربا
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    كهربا
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    كهربا وكريم نيدفيد
  • عرض 19 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا
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القاهرة ـ مصراوي:

ظهر لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" في موقف طريف بينه وبين مشجعي فريقه عقب المران الأول بالإمارات.

وطلب بعض مشجعو الأهلي التقاط صور تذكارية مع كهربا لحظة خروجه من المران لاستقلال حافلة الفريق المتجهة إلى مقر إقامتهم.

ومازح كهربا أحد الحضور الذي طلب قدومه لالتقاط صور تذكارية معه بقوله: "جايلك بالشراب أهو".

ووافق لاعب الأهلي على طلب الحضور في التقاط صور تذكارية معه ثم غادر لاستقلال الحافلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في نهائي السوبر المصري بالفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.


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مواعيد مباريات السوبر المصري موعد مباراة الأهلي القادمة السوبر المصري كهربا
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