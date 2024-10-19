"جايلك بالشراب".. موقف طريف بين كهربا ومشجعي الأهلي بالإمارات قبل السوبر المصري (فيديو)

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

"خيانة ووفاة والده ".. 15 صورة ترصد حياة توتي من الزواج إلى الانفصال

القاهرة ـ مصراوي:

ظهر لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" في موقف طريف بينه وبين مشجعي فريقه عقب المران الأول بالإمارات.

وطلب بعض مشجعو الأهلي التقاط صور تذكارية مع كهربا لحظة خروجه من المران لاستقلال حافلة الفريق المتجهة إلى مقر إقامتهم.

ومازح كهربا أحد الحضور الذي طلب قدومه لالتقاط صور تذكارية معه بقوله: "جايلك بالشراب أهو".

ووافق لاعب الأهلي على طلب الحضور في التقاط صور تذكارية معه ثم غادر لاستقلال الحافلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في نهائي السوبر المصري بالفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.



اقرأ أيضًا:

"انسحاب بعد 7 أهداف وإلغاء مباراتين لإيجار الملعب".. غرائب الدوري النسائي المصري بعد مرور 3 جولات

"لاعبة زوجها مدرب وتوأم بفريق واحد".. ضمن أبرز 5 مفارقات الدوري النسائي المصري (صور)