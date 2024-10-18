مران الزمالك.. تأهيل دونجا.. انتظام مدافع الفريق.. وجمل فنية وتكتيكية من جوميز

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أدى فريق الزمالك تحت قيادة المدير الفني جوزيه جوميز مساء اليوم الجمعة المران الثاني على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت الذي استضاف مران الفريق بالأمس؛ استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وتواجد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي المجلس؛ لمؤازرة الفريق في المران قبل انطلاق بطولة السوبر المحلي.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية؛ إذ ركزّ على تنفيذ بعض الجوانب الفنية و الخططية وقام جوميز ومعاونوه بإيقاف التدريبات أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية متنوعة، في بداية مران اليوم تحت قيادة كل من جواو ميجيل و ماريو تومليانوفيتش مدربي الأحمال بالفريق، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى فريقين لخوض تقسيمة فنية وتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

وقام نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق بتدريبات تأهيلية، على هامش مران اليوم؛ إذ يُعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأخير ويسعى الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيز "دونجا" للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وشهدت التدريبات انتظام مصطفى الزناري مدافع الفريق الذي كان يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك الزناري في التدريبات البدنية والفقرة الفنية بصورة طبيعية، قبل مواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وقاد لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق تدريبات قوية لكل من محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق؛ إذ ركزّ على تدريبات سرعة رد الفعل، ولعب الكرة بالقدم تحت ضغط، بجانب التعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة، والتعامل مع العرضيات.

وتُفتتح منافسات السوبر المصري بمواجهة الزمالك وبيراميدز عصر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور نصف النهائي.

ويلتقي الفائز منها في النهائي بالفائز من مباراة الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا.

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