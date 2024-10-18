بهاتريك نهى الصلح.. سيدات وادي دجلة تفزن على زد

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت-هند عواد:

حققت سيدات وادي دجلة الفوز على زد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-2025.

وافتتحت أجه التسجيل لصالح زد، ثم سجلت المحترفة الأخرى جينيفر الهدف الثاني للفريق، لكن تمكنت سيدات دجلة من العودة للمباراة وسجلت نهى الصلح أهداف دجلة الثلاثة "هاتريك".

وخسرت سيدات دجلة المباراة السابقة بهدف نظيف من الأهلي، فيما خسرت سيدات زد من الزمالك بثلاثية نظيفة.

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