مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

بهاتريك نهى الصلح.. سيدات وادي دجلة تفزن على زد

07:30 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أميرة وحبيبة أشرف لاعبتي وادي دجلة بعد مباراة زد
  • عرض 6 صورة
    من مباراة وادي دجلة وزد
  • عرض 6 صورة
    منار السيد لاعبة دجلة من مباراة زد
  • عرض 6 صورة
    وادي دجلة وزد
  • عرض 6 صورة
    أميرة وحبيبة أشرف وبسكوتة وسارة لاعبات وادي دجلة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

حققت سيدات وادي دجلة الفوز على زد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-2025.

وافتتحت أجه التسجيل لصالح زد، ثم سجلت المحترفة الأخرى جينيفر الهدف الثاني للفريق، لكن تمكنت سيدات دجلة من العودة للمباراة وسجلت نهى الصلح أهداف دجلة الثلاثة "هاتريك".

وخسرت سيدات دجلة المباراة السابقة بهدف نظيف من الأهلي، فيما خسرت سيدات زد من الزمالك بثلاثية نظيفة.

اقرأ أيضا:
"7 مباريات".. مواعيد مواجهات اليوم في الدوري المصري للسيدات

سيدات وادي دجلة زد نهى الصلح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة يحيى الدرع بقطع في الرباط الصليبي.. واللاعب يُعلق

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو