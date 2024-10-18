الزمالك وبيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن مباراة افتتاح بطولة السوبر المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُفتتح منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري بمباراة تُقام عند 04:05 عصر يوم الأحد المقبل.

ويُشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للكأس بينما يُشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورت وقنوات أبوظبي الرياضية.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في دور النهائي بالفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستُقام عند الثامنة من مساء الأحد ذاته.

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