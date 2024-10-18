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الزمالك وبيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن مباراة افتتاح بطولة السوبر المصري

06:59 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    صورة أرشيفية من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 19 صورة
    الزمالك وبيراميدز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُفتتح منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري بمباراة تُقام عند 04:05 عصر يوم الأحد المقبل.

ويُشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للكأس بينما يُشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورت وقنوات أبوظبي الرياضية.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في دور النهائي بالفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستُقام عند الثامنة من مساء الأحد ذاته.

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مواعيد مباريات السوبر المصري موعد مباريات السوبر المصري كأس السوبر المصري موعد مباراة الزمالك القادمة موعد مباراة السوبر المصري الزمالك وبيراميدز
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