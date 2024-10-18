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الفريق لم يصل.. انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة مسار

06:52 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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    انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة مسار
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كتبت-هند عواد:
ألغيت مباراة الاتحاد السكندري ومسار (توت عنخ آمون سابقا)، التي كان من المقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم في الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات 2024-2025.
وكتب الحساب الرسمي لنادي مسار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الاتحاد السكندري يفشل في الحضور لمباراة اليوم".
ووصلت لاعبات فريق مسار إلى ملعب الاتحاد السكندري لخوض المباراة، فيما لم يصل الأخير إلى الملعب، ووفقا للائحة يعتبر الاتحاد منسحبا ويتم اعتبار مسار فائزا بنتيجة 2-0.
وشهدت المباراة السابقة لسيدات مسار، انسحاب اتحاد بسيون، بعد انتهاء الشوط الأول الذي شهد تقدم الأول بنتيجة 7-0.

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الاتحاد السكندري مسار
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