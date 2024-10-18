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رضا سليم: جمهور الأهلي هو رقم واحد.. وأشرف داري ويحيى عطية الله لاعبان كبار

05:57 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

رضا سليم لاعب الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

تحدث رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار كأس السوبر المصري.

وقال سليم في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "كبار الفريق يحفزونا لنكون أفضل في المباراة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير".

وأضاف: "سنلعب في بطولة السوبر بشخصية كبيرة، والأهلي لا يخشى مواجهة أحد".

وتابع: "يحيى عطية الله وأشرف داري، لاعبان كبار ولديهما الخبرات مع المنتخب المغربي، اللاعبون الكبار في الأهلي ساهما في دخولهما مع المجموعة بشكل مميز".

واختتم رضا سليم تصريحاته: "جمهور الأهلي هو رقم واحد ويعطي كافة اللاعبين دفعة قوية داخل الملعب، بدأنا سنة جديدة وإن شاء الله تكون سنة جديدة مليئة بالألقاب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتقام بطولة السوبر المصري، في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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رضا سليم الأهلي كأس السوبر المصري يحيى عطية الله أشرف داري سيراميكا كليوباترا
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