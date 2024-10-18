مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

الأهلي الأكثر وحسام عاشور في الصدارة.. أبرز أرقام وإحصائيات بطولة كأس السوبر المصري

03:51 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

كأس السوبر المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يترقب كل عشاق كرة القدم المصرية والعربية، متابعة بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته، بدولة الإمارات، بمشاركة أربعة أندية وهم "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

ويعد النادي الأهلي، صاحب الرقم التاريخي في التتويج ببطولة السوبر المصري برصيد 14 لقب حققهم.

كما يعد عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، هو الهداف التاريخي لبطولة كأس السوبر المصري، برصيد 3 أهداف أحرزهم في 7 مباريات خاضهم بالمسابقة.

وصاحب أول هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، هو حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، الذي أحرزه في مرمى غزل المحلة.

ونادي الزمالك يعد هو النادي الأكثر، حصولاً على المركز الثاني في المسابقة، حيث حصد مركز الوصافة 7 مرات.

ويمتلك الأهلي رقماً قياسياً في بطولة السوبر المصري، لكونه هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في المسابقة، برصيد 23 هدفاً.

والبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، يعد هو الأكثر تتويجاً بلقب السوبر المصري برصيد 4 ألقاب.

ويأتي في صدارة اللاعبين الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر المصري، نجم النادي الأهلي السابق حسام عاشور، الذى حقق اللقب في 8 مناسبات من قبل.

أقرأ أيضاً:

اغتصاب.. تفاصيل قضية مبابي لاعب ريال مدريد في السويد (صور)

اصطحب ثنائي.. تفاصيل مهمة في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب (صور)

كأس السوبر المصري حسام عاشور الأهلي الإمارات الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بينهم صلاح وكهربا".. أفضل 10 صور لسيارات نجوم الكرة المصرية

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو