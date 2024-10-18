الأهلي الأكثر وحسام عاشور في الصدارة.. أبرز أرقام وإحصائيات بطولة كأس السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

يترقب كل عشاق كرة القدم المصرية والعربية، متابعة بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته، بدولة الإمارات، بمشاركة أربعة أندية وهم "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

ويعد النادي الأهلي، صاحب الرقم التاريخي في التتويج ببطولة السوبر المصري برصيد 14 لقب حققهم.

كما يعد عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، هو الهداف التاريخي لبطولة كأس السوبر المصري، برصيد 3 أهداف أحرزهم في 7 مباريات خاضهم بالمسابقة.

وصاحب أول هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، هو حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، الذي أحرزه في مرمى غزل المحلة.

ونادي الزمالك يعد هو النادي الأكثر، حصولاً على المركز الثاني في المسابقة، حيث حصد مركز الوصافة 7 مرات.

ويمتلك الأهلي رقماً قياسياً في بطولة السوبر المصري، لكونه هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في المسابقة، برصيد 23 هدفاً.

والبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، يعد هو الأكثر تتويجاً بلقب السوبر المصري برصيد 4 ألقاب.

ويأتي في صدارة اللاعبين الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر المصري، نجم النادي الأهلي السابق حسام عاشور، الذى حقق اللقب في 8 مناسبات من قبل.

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