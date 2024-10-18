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"فيلا و3 سيارات".. وكيل أتشيمبونج يكشف الاستفادة المادية العائدة على اللاعب من الزمالك

03:16 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج

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كتب - يوسف محمد:

تحدث وائل الخربتاوي وكيل أعمال اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، عن انتهاء أزمة مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء.

وقال الخربتاوي، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أتشيمبونج استفاد مادياً بشكل كبير، من نادي الزمالك، بسبب التأخر في دفع مستحقاته".

وأضاف: "مستحقات اللاعب تضاعفت، حيث وصلت إلى مليون و100 ألف دولار، بعدما كانت 450 ألف دولار فقط في بداية الأزمة".

واختتم الخربتاوي تصريحاته: "أتشيبونج أعتزل كرة القدم من 3 سنوات، واللاعب قام بشراء فيلا و 3 سيارات، أنشأ أكاديمية لكرة القدم في غانا وكان يجب على الزمالك إنهاء الأزمة من البداية".

وكان الغاني أتشيمبونج حصل في سبتمبر الماضي على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك، وفي حال تأخر نادي الزمالك في دفع مستحقات اللاعب، كان سيتعرض لإيقاف القيد مرة أخرى.

ويذكر أن أتشيمبونج انضم إلى الزمالك، في يوليو 2017 قادماً من الداخلية، وخاض رفقة الفريق 6 مباريات تمكن خلالهم من إحراز هدفين، قبل أن يرحل عن الفريق في عام 2018.

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اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج وائل الخربتاوي وكيل أعمال أتشيمبونج وكيل أتشيمبونج انتهاء أزمة مستحقات أتشيمبونج أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق
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