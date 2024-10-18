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اجتماع عاجل لكولر مع الجهاز المعاون للنادي الأهلي

02:33 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

الجهاز الفني للأهلي

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كتب - محمد القرش:

عقد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، اجتماعا عاجلا مع الجهاز المعاون صباح اليوم الجمعة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

وتناقش المدير الفني مع معاونيه في الاجتماع حول خطة الإعداد خلال التدريبات، والاستعداد بشكل مناسب للمنافسة على الاحتفاظ بلقب البطولة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، ضمن مباريات نصف نهائي الكأس.

يُذكر أن بعثة الأهلي وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، ويرافق البعثة محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

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