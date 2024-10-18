مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

11:39 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

الزمالك بيراميدز مصطفى شلبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيش، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

ويواجه بيراميدز نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

اقرأ أيضًا:

مجانا.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

اغتصاب.. تفاصيل قضية مبابي لاعب ريال مدريد في السويد (صور)

بيراميدز الزمالك قائمة بيراميدز كاس السوبر الزمالك وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شيلت بلاوي سودا".. هاني زادة يفتح النار ويكشف مجاملاته لنادي الزمالك

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو