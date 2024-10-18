مجانا.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في دولة الإمارات.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 أندية، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأعلنت 3 قنوات عربية عن إذاعة مواجهات البطولة التي تقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 24، مجانا.

وحصلت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية على حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري، بجانب إم بي سي مصر، وأبو ظبي الرياضية.

ومن المقرر أن يقام اللقاء يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب محمد بن زايد.

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