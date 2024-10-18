هشام يكن: تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي يضع مسؤولية على اللاعبين

كتب - يوسف محمد:

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، أن تتويج الفارس الأبيض بلقب السوبر الأفريقي لكرة القدم على حساب الأهلي، يضع على اللاعبين مسؤولية كبيرة خلال بطولة السوبر المصري المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك يخوض مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بمسؤولية أكبر، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي".

وأضاف: "الجميع في الوقت الحالي ينظر عند مواجهة الزمالك، أنه سيواجه بطل أفريقيا وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة أي مباراة يخوضها الفريق".

واختتم يكن تصريحاته: "يجب على لاعبي نادي الزمالك تحمل مسؤولية، أن الزمالك دائماً ما ينافس على المراكز الأولى وحصد الألقاب".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك سيلاقي نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري، في إطار الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري.

كما يلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد أيضاً، في مباراة نصف النهائي الأخرى.

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