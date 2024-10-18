"اللاعبين الجدد".. هشام يكن يكشف نقاط قوة الزمالك في مباراة بيراميدز بالسوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

أكد هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، على أحقية لاعبي نادي الزمالك في الاحتفال بالشكل الأفضل بالنسبة لهم، بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، أن احتفالات لاعبي الزمالك بعد السوبر لم يكن مبالغ فيها، مشيراً إلى أن لاعبي نادي الزمالك الجدد سيمثلون نقطة قوة في مباراة بيراميدز.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "من الطبيعي أن يحتفل لاعبي نادي الزمالك بشكل كبير، بعد التتويج ببطولة كبيرة مثل بطولة السوبر الأفريقي والاحتفال لم يكن مبالغ فيه".

وأضاف: "ضيق الوقت فقط ما بين بطولة السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري، هي التي تسببت في هذا الأمر وانتقاد احتفالات اللاعبين".

وتابع: "نقاط قوة نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري، ستعتمد بشكل كبير على اللاعبين الجدد بالفريق، خاصة وأنهم يريدون إثبات قدراتهم".

واختتم يكن تصريحاته: "أتمنى من لاعبي نادي الزمالك أن تضع الجماهير أمام أعينهم، لكي يعرفوا أن خلفهم الملايين من الجماهير".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

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