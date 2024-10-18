ملف مصراوي.. إصابة الدرع.. مرموش الأفضل في سبتمبر.. وصول القطبين إلى الإمارات

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت- نهى خورشيد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

5 صور من إصابة يحيى الدرع القوية مع فيزبريم المجري

تعرض النجم المصري يحيى الدرع لاعب فريق فيزبريم المجري لكرة اليد لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة أمام فريديريشيا الدنماركي ببطولة دوري أبطال أوروبا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

الشناوي مصابا وأكرم يقرأ قرآن.. 15 صورة من وصول بعثة الأهلي مطار القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر المصري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بعثة الزمالك تصل الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبوظبي استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي، وكان في استقبالها محمود عبد العظيم مدير المراسم بالسفارة المصرية في الإمارات، ومسؤولي المراسم بمطار زايد الدولي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بعد تألقه".. عمر مرموش أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني

حصد الدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، جائزة الأفضل في شهر سبتمبر بالدوري الألماني. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

السماح بتجربة تناول الكحول في دوري السيدات بإنجلترا

تدرس رابطة دوريات كرة القدم المحترفة للسيدات في إنجلترا السماح للجماهير بتناول المشروبات الكحولية في المدرجات خلال مباريات الدرجة الثانية النسائي للموسم الحالي 2024-2025. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

عضو الزمالك يعلن إنهاء أزمة مستحقات أتشيمبونج

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنهاء أزمة مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج لاعب الفارس الأبيض السابق. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

هادي خشبة: هزيمة السوبر الأفريقي ستمنح لاعبي النادي الأهلي حافزاً كبيراً

أكد هادي خشبة لاعب النادي الأهلي السابق، على أن هزيمة النادي الأهلي، في مباراة السوبر الأفريقي، سوف تمنح اللاعبين حافز كبير، لتحقيق بطولة السوبر المصري المقبلة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"أسرع الأهداف في الموسم".. سيدات الأهلي يواصلن التألق بفوز جديد على مودرن سبورت

واصلت سيدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضهن القوية، بعدما حققن فوزاً جديداً على نظيراتهن في مودرن سبورت بهدف نظيف في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بعد المساهمة في 7 أهداف".. كليان مبابي يتوج بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

تمكن النجم الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من حصد جائزة لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإٍسباني. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"عشت معاك حكايات"..زوجة عمرو السولية تحتفل بعيد زواجهما الـ14

احتفلت هدير مندور زوجة عمرو السولية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد زواجهما الـ14. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)