25 صورة من مران الزمالك في الإمارات استعداداً للسوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت - نهى خورشيد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول في الإمارات استعداداً على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت استعداداً للسوبر المصري.

وشهد المران الجماعي للفارس الأبيض، تواجد أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم أحمد سليمان، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر بجانب حضور حسام المندوه أمين الصندوق بالقلعة البيضاء.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفارس الأبيض، على إلقاء محاضرة فنية للاعبين من أجل شرح بعض الجوانب الفنية والخططية قبل موقعة بيراميدز.

ومن المقرر أن يواجه الأبيض بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر، ضمن نصف نهائي السوبر المصري.