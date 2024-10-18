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هل يرحل مهاجم الزمالك بعد الاستبعاد من قائمة السوبر؟

04:02 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة رحيل، حسام أشرف مهاجم الفريق، بعد خروجه من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.

واستبعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، حسام أشرف من رحلة الإمارات، ضمن قائمة الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن حسام أشرف يشعر بعدم الراحة في الفترة الحالية، نظرا لابتعاده عن المشاركة مع الفريق، ويرى أن فرصته صعبة.

وأوضح المصدر، أن جوميز سوف يحسم مصير اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، وإن كان رحيله على سبيل الإعارة الاقرب، من أجل حصوله على فرصة المشاركة، بعد عودته الموسم الحالي عقب خوض تجربة مع نادي بلدية المحلة الموسم الماضي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز بعد غدا الأحد، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

الزمالك حسام أشرف جوزيه جوميز بطولة السوبر المصري
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