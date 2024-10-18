جوميز يحسم حارس مرمى الزمالك أمام بيراميدز في السوبر

كتب- محمد خيري:

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على حارس مرمى الفريق الأساسي في مواجهة بيراميدز المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، بعد غدا الأحد، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن جوميز حسم موقف حراسة المرمى، واستقر على استمرار محمد عواد بشكل أساسي أمام بيراميدز.

وأوضح المصدر، أن محمد صبحي سليم من الناحية الطبية، ولكن جوميز ، قرر استمرار محمد عواد، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه في مباراة السوبر الأفريقي الماضية، أمام الأهلي.