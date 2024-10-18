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هشام يكن يتحدث عن الصعوبات التي قد يواجهها الزمالك في بطولة السوبر المصري

12:02 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

هشام يكن

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كتب - يوسف محمد:

تحدث هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، المقرر إقامته بالإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته، مشيراً إلى تأثير مباراة السوبر الأفريقي على أداء لاعبي الزمالك في مباريات السوبر المصري.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة السوبر المصري تختلف تماماً عن مباراة السوبر الأفريقي وكل بطولة لها وضعها الخاص".

وأضاف: "البطولة الماضية السوبر الأفريقي، كانت بين الأهلي والزمالك فقط، لكن السوبر المصريين يوجد فريقين آخرين لديهم الطموح لحصد اللقب، وقد يكون لهم دور كبير في تغيير النتائج، خاصة وأن الحافز في هذه الحالة يكون عند 4 فرق بدلاً من فرقتين فقط".

وتابع: "الزمالك يلعب وهو عليه بعض الضغوط، أبرزها أن الجميع ينظر إليه بعد حصد لقب السوبر الأفريقي، في المقابل النادي الأهلي يرغب في تعويض هزيمته والتتويج بهذا اللقب".

وأكمل: "وكل فريق من الفرق المشاركة في البطولة، لديه طموح لحصد لقب البطولة، الأربعة أندية يملكون لاعبين على مستوى عالي".

واختتم يكن تصريحاته: "لا يمكن تحديد الفريق المرشح للفوز باللقب بنسبة 100%، لكن بالأرقام الأهلي والزمالك المرشحين للقب، لكن الكرة لا تعتمد على التاريخ والأرقام بل تعتمد في الأساس على الجهد داخل أرضية الملعب".

وتقام بطولة السوبر المصري، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته، في الإمارات.

ويلاقي الزمالك في الدور نصف النهائي نظيره بيراميدز، فيما يلاقي الأهلي في الدور ذاته فريق سيراميكا كليوباترا.

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