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الزمالك يعلن التعاقد مع البورتوريكي كايل فيناليس لتدعيم صفوف فريق السلة

10:18 م الخميس 17 أكتوبر 2024

فريق كرة السلة بالقلعة البيضاء

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كتبت - نهى خورشيد

أنهت إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، إجراءات التعاقد مع البورتوريكي كايل فيناليس وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك مع فيناليس صاحب الـ32 عامًا بناءً على توصية من المدير الفني وائل بدر، بجانب التنسيق مع طارق السعيد، رئيس جهاز كرة السلة بالقلعة البيضاء.

وسبق لفيناليس تمثيل العديد من الأندية بالدوريات الأوروبية من بينها الدوري الروسي، الفرنسي، والليتواني، قبل أن يخوض آخر تجاربه في الدوري البورتوريكي.

الزمالك يعلن التعاقد مع البورتوريكي كايل فيناليس لتدعيم صفوف فريق السلة

الزمالك كايل فيناليس كرة السلة الدوري البورتوريكي فريق السلة بالزمالك
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