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بعد احتفالهم بعيد زواجهم الـ 14.. 20 صورة لحكاية حب عمرو السولية وزوجته

09:59 م الخميس 17 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 20 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
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كتبت - نهى خورشيد

يحتفل الثنائي عمرو السولية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزوجته هدير مندور بعيد زواجهما الـ 14.

وتزوج السولية من هدير في 2016 في حفل شهد حضور نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية، كما فاجئ خلاله نجم القلعة الحمراء زوجته بإحياء مطربها المفضل رامي جمال للحفل.

وأنجب الثنائي طفلتين وهما "ليلي، صوفيا"، ويحرص السولية على نشر العديد من الصور مع بناته في مناسبات مختلفة، وكذلك اصطاحبهما معه في كل اللقاءات المهمة للنادي الأهلي.

ودائما ما تعبر هدير عن حبها للسولية، وهو ما يظهر في العديد من الصور التي تنشرها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، إذ يصل عدد متابعيها 101ألف.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

عمرو السولية وزوجته عمرو السولية وزوجته واولاده زوجة عمرو السولية عيد زواج عمرو السولية الأهلي
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