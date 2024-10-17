عضو الزمالك يعلن إنهاء أزمة مستحقات أتشيمبونج

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت - نهى خورشيد

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنهاء أزمة مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج لاعب الفارس الأبيض السابق.

وكتب أدهم عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس":" الحمد لله.. ‏قام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين اتشيمبونج وتم اغلاق ملف القضية بالكامل، ‏عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، عاش الزمالك بطل ابطال افريقي".

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر في نصف نهائي كأس السوبر المصري.