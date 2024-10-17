هل تؤجل مباراة الأهلي وأهلي جدة بسبب الأجندة الدولية؟.. شوبير يجيب
كتب - محمد القرش:
انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تشير إلى تأجيل مباراة الأهلي وأهلي جدة بمناسبة اعتزال السعودي خالد مسعد.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الأجندة الدولية من 11 إلى 20 نوڤمبر".
وأضاف: "بالتالي مباراة الاهلي ونادي أهلي جدة في اعتزال النجم خالد مسعد في موعدها يوم 12 نوفمبر، كل الامنيات بالتوفيق لنجمنا الجميل بالتوفيق".
ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري.
الاجنده الدوليه من 11 الي 20 نوڤمبر وبالتالي مباراة الاهلي ونادي اهلي جده في اعتزال النجم خالد مسعد في موعدها يوم 12 نوڤمبر ... كل الامنيات بالتوفيق لنجمنا الجميل بالتوفيق
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) October 17, 2024
فيديو قد يعجبك: