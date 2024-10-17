مواجهات نارية.. موعد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات بمشاركة الرباعي، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتبدأ البطولة يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 من نفس الشهر.

موعد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة

ويلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في نصف النهائي يوم الأحد 20 أكتوبر، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نفس اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وأعلنت 3 قنوان عن إذاعتهم لمباريات كأس السوبر المصري مجانا، إم بي سي مصر، وأبو ظبي الرياضية، وأون تايم سبورت المصرية.

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