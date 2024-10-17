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مواجهات نارية.. موعد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة

07:58 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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    لاعبو الأهلي
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    لاعب الاهلي
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    أفشة وعضو مجلس الأهلي
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    ثلاثي الاهلي المغربي
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    ثلاثي الاهلي المغربي
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كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات بمشاركة الرباعي، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتبدأ البطولة يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 من نفس الشهر.

موعد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة

ويلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في نصف النهائي يوم الأحد 20 أكتوبر، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نفس اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وأعلنت 3 قنوان عن إذاعتهم لمباريات كأس السوبر المصري مجانا، إم بي سي مصر، وأبو ظبي الرياضية، وأون تايم سبورت المصرية.

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كاس السوبر كأس السوبر المصري موعد مباريات السوبر المصري الأهلي بيراميدز الزمالك
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