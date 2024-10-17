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الشناوي مصابا وأكرم يقرأ قرآن.. 15 صورة من وصول بعثة الأهلي مطار القاهرة

07:44 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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    أكرم توفيق يقرأ القرآن
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    أفشة وعضو مجلس الأهلي
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    ياسر إبراهيم وأفشة وإمام عاشور
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    كهربا
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    كريم نيدفيد والدبيس
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    بيرسي تاو
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    خالد مرتجي والشناوي
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    ياسر إبراهيم
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    لاعب الاهلي
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    عمر كمال عبد الواحد
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    لاعبو الأهلي
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    محمد مجدي أفشة
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    عضو مجلس الأهلي وكولر
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    محمد الشناوي مصابا
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كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

وظهر محمد الشناوي مصابا في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمي للأهلي، والتي تعرض لها في مباراة منتخب مصر وموريتانيا.

ويلاقي المارد الأحمر منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة على ملعب استاد محمد بن زايد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

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