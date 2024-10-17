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بمشاركة الأهلي والزمالك.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة للجماهير بشأن بطولة كأس السوبر المصري

06:46 م الخميس 17 أكتوبر 2024

إبراهيم فايق من حلقة حق أحمد رفعت

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كتب - محمد القرش:

زف الإعلامي، إبراهيم فايق، بشرى سارة للجماهير المصرية بشأن مباريات كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

وكتب إبراهيم عبر حسابه: "نار يا حبيبي نار، برعاية موسم الرياض، Mbc Masr تحصل على حقوق بث وإذاعة بطولة السوبر المصري بالإمارات، انتظروا مفاجآت بالجملة مع أقوى ستوديو تحليلي وأقوى معلقين في مصر والوطن العربي".

وتقام بطولة كأس مصر من الفترة من 20 أكتوبر حتى 24 من نفس الشهر بمشاركة كل من، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه المارد الأحمر نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما يلاقي الزمالك منافسه بيراميدز في مواجهات نصف النهائي.

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كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك إبراهيم فايق بيراميدز سيراميكا
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