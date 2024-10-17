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الأهلي يصطحب قائمة الفريق كاملة باستثناء هذا الثلاثي في كأس السوبر المصري

06:24 م الخميس 17 أكتوبر 2024

تدريبات الأهلي

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مراسل مصراوي:

يستعد النادي الأهلي للسفر إلى دولة الإمارات من أجل المشاركة في كأس السوبر المصري، بتواجد سيراميكا كليوباترا وبيراميدز والزمالك.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قرروا اصطحاب قائمة الفريق بالكامل.

وأوضح المصدر أن المدرب السويسري استثنى الثلاثي المصاب، معلول معلول ومحمد هاني وكريم فؤاد، من السفر إلى الإمارات.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

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