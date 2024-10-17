طارق السيد يكشف أول طلب من جوميز بشأن الصفقات

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- محمد خيري:

تحدث طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن مهامه الجديدة وطلبات البرتغالي جوميز في فترة الانتقالات الحالية.

وقال طارق السيد، خلال تصريحات إذاعية: "لجنة الكرة ومجلس الزمالك يحاولان تلبية طلبات جوميز، ويتم عرض بعض الأسماء على جوزيه جوميز، وحسب رؤيته نبدأ في التنفيذ".

وأضاف: "أهم طلبات جوزيه جوميز في الوقت الحالي هي التدعيم في مركز الجناح والمعروض كثير ومن سيستقر عليه سنلبي له طلبه".

وأكمل: "جوميز يحب التنوع واللاعب الذي يلعب في أكثر من مركز، والجناح غالبا سيكون أجنبيًا".

وأتم تصريحاته: "نريد تلبية طلبات جوميز ومن يريده سينفذه له مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وذلك حال طلبه أي لاعب في أي مركز".

اقرأ أيضا:

"مش عاوزين يدونا صفقات".. قرار ناري من الزمالك ضد هذه الأندية

بمرافقة سليمان.. تفاصيل مغادرة بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر