مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

طارق السيد يكشف أول طلب من جوميز بشأن الصفقات

05:21 م الخميس 17 أكتوبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 12 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوميز وأحمد مجدي
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 12 صورة
    جوميز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تحدث طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن مهامه الجديدة وطلبات البرتغالي جوميز في فترة الانتقالات الحالية.

وقال طارق السيد، خلال تصريحات إذاعية: "لجنة الكرة ومجلس الزمالك يحاولان تلبية طلبات جوميز، ويتم عرض بعض الأسماء على جوزيه جوميز، وحسب رؤيته نبدأ في التنفيذ".

وأضاف: "أهم طلبات جوزيه جوميز في الوقت الحالي هي التدعيم في مركز الجناح والمعروض كثير ومن سيستقر عليه سنلبي له طلبه".

وأكمل: "جوميز يحب التنوع واللاعب الذي يلعب في أكثر من مركز، والجناح غالبا سيكون أجنبيًا".

وأتم تصريحاته: "نريد تلبية طلبات جوميز ومن يريده سينفذه له مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وذلك حال طلبه أي لاعب في أي مركز".

اقرأ أيضا:

"مش عاوزين يدونا صفقات".. قرار ناري من الزمالك ضد هذه الأندية

بمرافقة سليمان.. تفاصيل مغادرة بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر

طارق السيد نادي الزمالك الزمالك أخبار الزمالك جوميز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي يصطحب قائمة الفريق كاملة باستثناء هذا الثلاثي في كأس السوبر المصري

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو