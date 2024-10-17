"عودة الدوليين وجلسة كولر".. الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى الإمارات

كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في دولة الإمارات.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري بدولة الإمارات، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى يوم 24 من الشهر ذاته.

وشهد المران الجماعي للفريق الأول اليوم، انتظام لاعبو الأهلي الدوليين، بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي عقدت في شهر أكتوبر الجاري.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية.

كما قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعقد جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم.

وخاض لاعبو الفريق جزء من التدريبات البدنية مع بداية المران، قبل الاتجاه إلى تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على شرح بعض النقاط الفنية والخططية للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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