مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"عودة الدوليين وجلسة كولر".. الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى الإمارات

05:04 م الخميس 17 أكتوبر 2024

لاعو النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في دولة الإمارات.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري بدولة الإمارات، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى يوم 24 من الشهر ذاته.

وشهد المران الجماعي للفريق الأول اليوم، انتظام لاعبو الأهلي الدوليين، بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي عقدت في شهر أكتوبر الجاري.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية.

كما قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعقد جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم.

وخاض لاعبو الفريق جزء من التدريبات البدنية مع بداية المران، قبل الاتجاه إلى تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على شرح بعض النقاط الفنية والخططية للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

أقرأ أيضاً:

"سافرتوا من غير ما تخدوا رأيي".. أحمد بلال يستفز الزمالك مجددا قبل السوبر

"عضوهم اعترف بالمجاملة".. رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن تتويج الأهلي بلقب القرن

"الخطيب منعه".. الغندور يتحدث عن انتقال رمضان صبحي للزمالك وقرار بيراميدز

النادي الأهلي بطولة السوبر المصري الأهلي كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طارق السيد يكشف أول طلب من جوميز بشأن الصفقات

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو