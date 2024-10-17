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بعثة الزمالك تصل الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

02:15 م الخميس 17 أكتوبر 2024

بعثة فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبوظبي استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي، وكان في استقبالها محمود عبد العظيم مدير المراسم بالسفارة المصرية في الإمارات، ومسؤولي المراسم بمطار زايد الدولي، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافقها كل من، أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل .

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